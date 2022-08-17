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Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale

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Dodge демонстрирует спортивную версию Hornet 2023 года и заявляет, что предложит пакет GLH, который включает в себя несколько улучшений производительности внедорожника.

Это название, которое расшифровывается как «Goes Like Hell», было использовано как память о горячем хэтчбеке Omni GLH 1980-х годов. Обновления, устанавливаемые дилером, будут продаваться через программу запчастей Dodge Direct Connection.

Модель, показанная на фото, представляет собой концепт Hornet GLH и призвана продемонстрировать, как можно ее прокачать.

Hornet GT будет доступен с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, тогда как дополнения GLH включают в себя комплект подвески, который занижает внедорожник, модернизированный выхлоп, 20-дюймовые колеса, а также логотипы и шильдики GLH.

Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale

В Dodge не сказали, сколько дополнительной мощности добавит выхлопная система, но ожидается, что она будет немного больше, чем 265 л.с. у стандартного автомобиля.

Стоимость новинки не объявлена и будет зависеть о того, сколько опций решит добавить в него покупатель. В дилерских центрах автомобиль, который создавали на платформе Alfa Romeo Tonale, поступит уже в декабре.

Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale Представлен кроссовер Dodge Hornet — перелицованная версия Alfa Romeo Tonale

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