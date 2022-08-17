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«Автостат»: 80% ввезенных на авторынок РФ новых легковых автомобилей оказались китайскими

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Специалисты рассказали об импорте легковых автомобилей на российский авторынок в 2022 году.

Как отметили в агентстве «Автостат» пик импортируемых автомобилей был зафиксирован в феврале, когда было ввезено 32 тыс. машин, из которых 65% пришлось на подержанные авто.

Уже в июле импорт сократился до 25 тыс. машин, причем из них только 32% были новыми, тогда как остальные – с пробегом. Наряду с этим отмечается, что новые автомобили привозят как юридические, так и физические лица, но в последнее время доля физлиц только увеличивается.

Что касается подержанных авто, то тут их ввозом чаще занимаются физические лица, причем их доля превышает 90% с января этого года.

В июле 99% автомобилей с пробегом ввозили именно обычные граждане. Говоря о самых импортируемых новых машинах, то лидерами в первом квартале оказались модели из Китая (28,3%), Бельгии (25,2%) и Германии (17,4%).

Во втором квартале ситуация поменялась, и лидирующие позиции оказались за Китаем (80,6%), Южной Кореей (7%) и Японией (2,6%). Лидером в сегменте подержанных авто в отчетные периоды была Япония с показателем 86,6% и 87,4%.

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