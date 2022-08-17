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Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV

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Флагман Celestiq EV выйдет на рынок через несколько лет, но компания уже приступила к дорожным испытаниям.

Cadillac поделился фотографиями нового флагмана электромобиля Celestiq, который начинает свои дорожные испытания в виде прототипа. Его тесты проводят в Глобальном техническом центре GM в штате Мичиган.

Серийная модель внешне будет очень близка к концепту. В производство ее должны запустить в 2024 году, и если это ранний прототип, то возможно в нем произойдет немало изменений.

Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV

На изображениях Celestiq имеет бело-голубой камуфляж с сотнями значков Cadillac, призванных создать оптическую иллюзию. Но камуфляж не может скрыть массивность автомобиля, а его силуэт удивительно эффектен на дороге. Основное отличие от концепта, которое можно заметить, заключается в том, что у этого прототипа есть настоящие зеркала заднего вида.

Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV

Ожидается, что электрический автомобиль появится в качестве модели 2025 года, хотя Cadillac еще не объявила, когда именно начнутся поставки.

В Celestiq EV используется аккумуляторная технология GM Ultium, и ожидается, что он предложит большой аккумуляторный блок, которого должно хватить как минимум на 480 км пробега на одном заряде.

 

Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV

Базовая рекомендованная производителем розничная цена изящного электрического хэтчбека еще не объявлена, но предполагается, что она начнется в диапазоне от 200 000 до 300 000 долларов. Celestiq будет собираться вручную, и клиенты смогут сделать его индивидуальным.

Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV Cadillac представила фотографии тестового прототипа флагмана Cadillac Celestiq EV

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