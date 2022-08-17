Проживающие на левом берегу Днепра киевляне нередко жалуются, что они несколько обделены вниманием компаний и организаций, работающих в сфере предоставления услуг. Скажем прямо, еще недавно такая ситуация имела место быть. Однако время не стоит на месте, поэтому жители Левобережья сегодня имеют возможность почувствовать себя столь же «полноценными» киевлянами, что и владельцы недвижимости на правом берегу древней и вечно молодой реки.

За примерами далеко не надо ходить: самая старая (скажем по секрету: лучшая в своем сегменте) автошкола «Карат» открыла несколько филиалов в Днепровском районе Киева. Один из учебных центров расположен недалеко от станции метро «Левобережная» в микрорайоне Русановка. Учиться здесь будет также удобно жителям Березняков, да и из других микрорайонов добраться не составит труда благодаря разветвленной сети общественного транспорта. Без сомнения, автошкола на Левобережной — лучший выбор для тех соискателей прав, которые желают досконально выучить ПДД и получить (или возобновить) навыки вождения легковых автомобилей, мотоциклов, скутеров, мопедов под руководством опытных инструкторов.

Почему киевляне выбирают автошколу «Карат»

«Карат» — это учебный центр, где новички превращаются в настоящих водителей. Ни больше, ни меньше! Если в некоторых других автошколах прямо озвучивают задачу обучения — «натаскать» слушателей перед экзаменами на права, то в «Карате» абсолютно не согласны с таким подходом. Здесь полагают, что водительское удостоверение — это не самоцель, а заслуженная награда ученику за его добросовестное отношение к занятиям. Целью обучения преподаватели и инструкторы считают становление полноправного участника дорожного движения от первых «шагов» до выезда за рулем на улицы города.

Как проходит обучение

Специализация учебного центра — подготовка слушателей к получению прав категории А, А1, В. Процесс обучения имеет свои особенности: