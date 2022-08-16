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АВТОВАЗ проведет отзыв автомобилей по прошивке комбинаций приборов LADA Vesta

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Отзывная кампания должна быть согласована с Росстандартом и на сайте ведомства должна быть опубликована информация.

Автопроизводитель на сервис отзовёт 43 тыс. автомобилей серии Lada Vesta, пишет «Лада.Онлайн».

По данным источника, документ об отзыве уже есть, но его еще не опубликовали официально.

Информацию о том, что в дилерские центры поедет такое большое количество автомобилей, должны опубликовать на сайте Росстандарта и «АвтоВАЗа».

Всем машинам Lada Vesta с датой отгрузки от 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года требуется обновление программного обеспечения приборной панели.

Источник написал, что происходит сбой в работе лампы давления масла.

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