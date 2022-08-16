Узбекистан обошёл РФ по объёму производства легковушек во II квартале 2022 года

Во втором квартале года на российских заводах было выпущено меньше автомобилей, чем в Узбекистане, при этом РФ все еще обходит Узбекистан по производству машин в первом полугодии.

Об этом рассказали в Национальном Агентстве Промышленной Информации (НАПИ).

«При сохранении темпов роста в Узбекистане и медленном восстановлении выпуска легковых автомобилей в России к концу года разрыв между Узбекистаном и Россией может быть менее 100 тысяч автомобилей», — говорят в НАПИ.

Между тем, в первом полугодии в России было выпущено всего 281 тыс. авто, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.