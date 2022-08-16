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Iran Khodro всерьёз задумался о выходе на российский авторынок

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О том, что автомобили иранской компании вернутся в Россию, ранее говорили не раз, в том числе о возвращении заявляли и сами представители компании.

Однако планам не суждено было сбыться, но похоже новая попытка может оказаться удачной. Iran Khodro всерьёз задумался о выходе на российский авторынок и даже уже прошли переговоры с Москвой, в рамках которых были достигнуты договоренности.

Для Iran Khodro окажется одним из ключевых экспортных рынков, пишет «За рулем». С какими автомобилями автопроизводитель доберется до РФ, пока неизвестно.

В целом же в планах бренда из Ирана собрать до конца этого года полмиллиона автомобилей, а в  дальнейшем планируется  увеличить экспортные поставки до 100 тыс. машин ежегодно.

Стоит отметить, что компания собирает лицензионные Peugeot, грузовики и автобусы Mercedes-Benz, а также собственные автомобили.

Iran Khodro
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