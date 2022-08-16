Polestar отправит в серию электрический купе-кабриолет Polestar 6 в 2026 году

Оформить заказы на новинку можно уже сейчас, тогда как серийное производство будет запущено в 2026 году.

Для начала Polestar выпустит 500 экземпляров LA Concept с эксклюзивными деталями оригинального концепта 02, и бронирование уже открыто.

Polestar превращает один из самых красивых концепт-каров, которые мы видели за последние годы, в серийную модель. Сегодня компания подтвердила планы по созданию электрического родстера Polestar 6, анонс которого состоялся в марте этого года благодаря потрясающей концепции O2.

Это хорошая новость. Не очень хорошая новость заключается в том, что нам придется подождать некоторое время, чтобы получить его в свои руки.

Это потому, что Polestar не планирует выпускать автомобиль еще несколько лет, а именно до 2026 года. Точно так же автомобиль на этих фотографиях представляет собой ту же концепцию, которую мы видели раньше. На этой неделе его снова покажут на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, который является частью Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

Когда двухдверный кабриолет с жесткой крышей, наконец, появится на улицах, он будет оснащен двухмоторной полноприводной установкой, которая, выдает невероятную мощность в 884 лошадиных силы. Эти цифры могут показаться знакомыми любому, кто следил за другими недавними объявлениями шведского бренда, в том числе подтверждающими подробности о грядущем «четырехдверном GT» Polestar 5.

Это тот автомобиль, с которым Polestar 6 поделится своими мощными электродвигателями и 800-вольтовой архитектурой. Они также имеют уникальное алюминиевое шасси, которое было разработано собственными силами компании и, как говорят представители марки, оно обеспечивает максимальную легкость и жесткость.

Все подробности о новинке в компании не раскрывают, но подогревают интерес, заявляя, что для разгону Polestar 6 потребуется всего 3,2 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Что касается эксклюзивной серии модели, то она будет выпущена в ограниченном количестве всего 500 экземпляров.

Polestar 6 2026 года в специальном исполнении получит название LA Concept. У каждого будет та же небесно-голубая окраска, светлый кожаный салон и 21-дюймовые колеса, что и у концепта O2.