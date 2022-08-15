Поиск запчастей для ВАЗ

Поддержание транспортного средства в постоянно исправном состоянии решает целый спектр критически важных задач. Исправный автомобиль реже попадает в аварии. Экономится расход топлива. Удлиняется период безопасной и надежной эксплуатации.

Для качественного ремонта необходимо своевременно, согласно заводских рекомендаций, производить технические осмотры и заменять приходящие в негодность детали и механизмы.

Заменять узлы и механизмы следует строго на оригинальные, точно такие же, какие предусмотрены производителем либо на качественные аналоги. Купить запчасти для ВАЗ можно в специализированных автомагазинах, сервисных центрах либо в интернете. Последний вариант по многим параметрам удобнее и выгоднее.

Как подобрать комплектующие в интернет-магазине запчастей

Наиболее распространенным и удобным способом поиска оригинальных комплектующих и аналогов для машины определенной марки и модели – это использовать в качестве идентификатора и ориентира VIN-код, который можно посмотреть в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Зайти на сайт интернет-магазина запчастей Ваз.

Найти в каталоге форму поиска по VIN-коду.

Заполнить форму и нажать кнопку «Поиск».

После окончания операции появится список комплектующих именно к этому автомобилю, в котором остается найти нужные детали и перейти в форму оформления заказа и доставки.

Альтернативные способы поиска запчастей для Ваз

Артикул, торговый идентификационный код узла, элемента, механизма можно увидеть на корпусе, если цифры и буквы остаются разборчивыми после напряженных условий эксплуатации. Если артикул на корпусе отсутствует либо не читается, кож можно найти на упаковке, в техническом паспорте и иных сопроводительных документах на поставку.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN-код) содержит данные о годе выпуска, стране производителе, комплектации конкретного автомобиля. Эти данные могут помочь в поиске комплектующих в случае, если оригинальных запчастей приобрести не удается по каким-либо причинам.

Для поиска взаимозаменяемых аналогов удобно использовать ОЕМ номер автомобиля. Аббревиатуру можно интерпретировать как «каталог оригинального оснащения». Этот номер указывает определенную деталь, которая применялась при сборке на конвейере у производителя. Помимо этого в справочниках ОЕM-номеров для каждой оригинальной комплектующей указываются идентичные детали, которые использовались при сборке других моделей этого же производителя.