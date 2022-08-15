Как проверить дорогой внедорожник перед покупкой?

Как известно, более дорогие товары чаще становятся объектами подделки, а при продаже элитных продуктов чаще можно столкнуться с фактами мошенничества и подлога. В этом контексте мощные и престижные внедорожники нуждаются в процессе покупки в наиболее тщательной юридической и коммерческой проверке.

Поскольку в авторизованных дилерских центрах и автосалонах новые машины продаются намного дороже, чем аналогичные с пробегом, то выгодным вариантом обзавестись статусным внедорожником становится вторничный рынок.

Где можно приобрести внедорожник выгодно

Бывшие в эксплуатации автомобиля найти на вторичном рынке в любом состоянии, комплектации и по приемлемым ценам – не проблема. Проблема в том, чтобы не оказаться жертвой мошенничества. При этом даже вполне добропорядочные автовладельцы не считают зазорным не упомянуть или закамуфлировать недостатки продаваемой машины, исходя из принципа «смотреть нужно было внимательно».

В первую очередь следует обращать внимание на наиболее часто встречающиеся проблемы Мерседес S500, о которых рассказали эксперты по авторынку.

Внимательно осмотреть нижнюю часто кузова на предмет коррозии. Особенно быстро развивается ржавчина в местах механических повреждений после аварий.

Проверить систему климат-контроля, которая часто со временем начнет работать некорректно.

Амортизаторы и передняя подвеска при езде по плохим дорогам изнашиваются особенно быстро.

Тщательно проверить качество функционирования коробки передач.

Внимательно проверить прокладки двигателя и гидрокомпенсаторы клапанов.

Опытные водители при выборе автомобиля рекомендуют пригласит в качестве эксперта специалиста сервисного центра для углубленного контроля и выявления скрытых недостатков.

На что обратить внимание при покупке японских автомобилей

Японские бренды имеют устоявшийся имидж высокого качества, надежности и долговечности. Поклонники японских транспортных средств назвали некоторые проблемы Инфинити QX80, на которые важно обратить внимание про покупке.

Специалисты отмечают, что у этой модели с качеством технической части все отлично, но в процессе многолетней эксплуатации выявился ряд слабых мест.

Металл кузова хорошо переносит сложные погодные условия, но лакокрасочное покрытие быстро разрушается, в основном из-за активного применения дорожных реагентов в зимнее время.

Относительно быстро изнашивается кресло водителя, не только обшивка, но и крепление ослабевает.

Часто отказывают свеклоподъемники. Электронные датчики и модули управления нередко выходят из строя и тогда нарушается функционирование всей системы.

Зато эксперты отмечаются высокую надежность электрооборудования. Особое внимание следует обратить на износ катализаторов, иначе вероятны серьезные проблемы.