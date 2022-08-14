Внедорожник УАЗ «Патриот» возглавил ТОП-3 самых быстро ржавеющих машин в 2022 году

Эксперты рассказали о трех автомобилях, не рекомендуемых к покупке на вторичном рынке в связи с тем, что у них есть серьезные проблемы с кузовом, который подвержен коррозии.

Так, лидером в списке самых быстро ржавеющих машин оказался УАЗ Патриот, причем проблемными являются модели, выпущенные до 2018 года.

Те внедорожники, которые выпускали после 2018 года имеют проблем в два раза меньше, так как при производстве стали использовать катафорезный грунт от PPG и американские технологии окраски.

Также не советуют рассматривать покупку китайского Lifan X60, собранного на черкесском заводе «Дервейс».

Кузов этой машины мог начать ржаветь уже через два года с момента покупки. Ну и на третьей позиции оказался седан Daewoo Nexia, который выпускали в период с 1996 по 2016 год.