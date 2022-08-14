Перечислен ТОП-5 самых экономичных кроссоверов на рынке РФ в 2022 году

В России проанализировали предложения на авторынке и рассказали о кроссоверах, которые являются самыми экономичными.

Эксперты отметили, что важно обращать внимание не только на цены машин и наличие в них тех или иных опций, но и на потребление топлива.

Так, специалисты «Автоновостей дня» перечислили ТОП-5 самых экономичных кроссоверов на рынке РФ в 2022 году. Возглавляет список Lexus UX в исполнении 250h AWD с заявленным расходом топлива 4,8 литра на 100 км пути.

Его стоимость стартует от 3 986 000 рублей. На второй строчке располагается BMW X1 в версии 18d xDrive AT, которая продается по цене от 3 620 000 рублей.

Этот кроссовер расходует 5 литров топлива на 100 км пути. Следом оказался BMW X2 18d xDrive AT. Его продают по цене от 3,9 млн рублей, а расход топлива составляет 5,2 литра.

На четвертой строчке составленного рейтинга находится Lexus RX 450h AWD с расходом 5,3 литра и ценой от 8 852 000 рублей. Ну и на пятое место разместили Renault Duster по цене от 1 868 000 рублей с расходом 5,3 литра.