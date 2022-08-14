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Перечислены самые продаваемые автомобили Kia на рынке РФ в июле 2022 года

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Аналитики рассказали, какие модели марки Kia продавались на рынке лучше всего.

На основании данных АО «Электронный паспорт» эксперты «Автостат» выяснили, что дилеры компании в России в прошлом месяце реализовали 4 004 новых Kia. Этот результат оказался на 77,7% меньше, чем годом ранее.

За период с начала года россияне купили 49 007 таких авто, а это меньше на 59,4%. Самой востребованной моделью все также остается Rio с показателем 1 310 штук за июль, а это на 79,7% меньше.

Второе место оказалось за компактным кроссовером Kia Seltos. Объемы продаж этой модели составили 676 экземпляров, что хуже на 63,6%.

На третьей строчке с показателем 346 штук находится Kia Cerato. Его продажи в сравнении с июлем 2021 года сократились на 68,9%.

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