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Автоэксперт Добин рассказал о доступных на рынке РФ машинах до 2 млн рублей

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Специалист рассказал, какие автомобили можно купить в бюджете до 2 млн рублей на первичном и вторичном рынке.

О доступных на рынке РФ машинах до 2 млн рублей рассказал эксперт Александр Добин, общаясь с журналистами издания Teleprogramma.pro. По его словам, сейчас стоимость новых машин находится на запредельном уровне.

Об говорит и серьезное падение авторынка, тем не менее найти достойные машины до 2 млн рублей еще можно.

«За 2 миллиона рублей можно купить новый отечественный автомобиль Vesta. Если говорить о машине с пробегом – то это Volkswagen Tiguan. Это городской кроссовер 4-5-летней давности», — сказал Добин.

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