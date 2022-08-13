Автоэксперты перечислили причины, почему дни механической коробки сочтены

Некоторые автомобилисты до сих пор предпочитают автомобили с механической КП, а другие уже не представляют авто без автоматизированной трансмиссии.

При этом эксперты говорят, что дни механической коробки сочтены и назвали несколько причин. Так, в издании «За Рулем» пишут, что механическая трансмиссия уже безнадежно устарела.

Приводя слова специалисты их экспертной организации KÜS Питера Керкрата, журналисты отметили, что автоматические КП уже догнали по эффективности механику, к тому же первые переключаются быстрее, чем это сделает любой гонщик.

Помимо этого, между машиной на механике и автомате в плане расхода топлива разницы уже нет.

Существует разница в цене машины с разным типом трансмиссии, однако, эксперты говорят, что при массовом производстве преимущество механики в плане стоимости сходит на нет.

Еще один аргумент в пользу автомата – увеличение пространства в салоне, ведь отказ от МКП позволяет установить дополнительный подстаканник, площадку для беспроводной зарядки или нишу для хранения. Отказ от МКП позволяет производителям и сэкономить деньги.