Автоэксперт Рязанов озвучил 5 самых надежных автомашин АВТОВАЗа в 2022 году

Специалист рассказал об автомобилях, которые названы надежными по версии американского рейтинга.

Стоит отметить, что речь идет об автомобилях, выпущенных до приостановки производства, то есть не учитывались выпущенные недавно упрощенные версии.

Техдиректор Fresh Auto Максим Рязанов озвучил 5 самых надежных автомашин АВТОВАЗа в 2022 году, в которых он отметил хорошую управляемость в различных условиях.

В американском рейтинге надежности оказались пять автомобилей, а именно LADA Vesta, LADA Granta, LADA Niva Travel, LADA 4×4 и LADA XRAY Cross.

Так, хорошие результаты показал LADA 4×4 показывал в ралли-гонках Париж-Дакар, Париж-Тунис и Париж-Пекин.

В прошлом году Niva Legend и Vesta SW Cross получили призы в голосовании «Внедорожник года» от Национальной Академии Автобизнеса «ТОП-5 АВТО».

LADA Vesta отметилась в этой премии в 2016 году, когда получила награду как лучший компактный городской автомобиль.