Независимые дизайнеры представили на фото кроссовер ЗИЛ «Русбил» 2022-2023 года

Дизайнеры продолжают фантазировать на тему, как может выглядеть тот или иной автомобиль.

На этот раз дизайнеры Naavtotrasse подготовили новые рендеры, на которых показали кроссовер ЗИЛ «Русбил». Дизайнеры считают, что если бы такой автомобиль появился на рынке в ближайшие годы, то он мог быть чем-то похож на Volkswagen Tiguan, но технически будет отличаться от него.

Предполагается, что он может приводится в движение 1,6-литровым 110-сильным ДВС, который работает с 6-скоростной механикой или автоматом. Система привода может быть на переднюю или обе оси.

Стоит отметить, что о планах выпустить подобный автомобиль никогда не сообщалось, поэтому такой кроссовер так и останется существовать только на рендерах.