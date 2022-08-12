Специалисты в России рассказали об автомобилях, чей автопарк насчитывает более 1 миллиона экземпляров.

Исследование проводили аналитики «Автостат», которые сообщили, что автопарк только трех моделей авто в РФ насчитывает больше 1 млн единиц в 2022 году. Ими оказались ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и Kia Rio.

По состоянию на середину 2022 года их автопарк составил 1 562 000, 1 040 000 и 1 028 000 штук. Что касается других автомобилей, то их автопарк составил менее миллиона.

В десятке самых распространенных моделей оказались: LADA 4×4 «Нива» (964 тыс. ед.), Hyundai Solaris (920 тыс.), ВАЗ-2110 (801 тыс.),Renault Logan (774 тыс.), ВАЗ-2114 «Самара-2» (761 тыс.), Ford Focus (750 тыс.) и ВАЗ-2109 «Самара» (715 тыс.).