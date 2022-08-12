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Страховщики в РФ перечислили не подлежащие ремонту после ДТП автомобили

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Рейтинг подготовили специалисты «АльфаСтрахования», которые выяснили, какие автомобили после ДТП чаще всего не подлежат ремонту.

Так, оказалось, что после ДТП бесполезно восстанавливать Volkswagen Polo, а он и возглавил рейтинг.

Выяснилось, что 4% из попавших в аварию Volkswagen Polo экономически нецелесообразно восстанавливать. С показателем 3,8% на второй строчке расположился Hyundai Solaris, третье место оказалось за Renault Logan – 3,46%.

Также в списке значатся Kia Rio (4,3%), Skoda Rapid (3,09%), ВАЗ-2109 и LADA Granta (2,84%), а также Volkswagen Tiguan (2,35%), Renault Duster (2,22%), LADA Largus (2,1%) и Mitsubishi Outlander.

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