Страховщики в РФ перечислили не подлежащие ремонту после ДТП автомобили

Рейтинг подготовили специалисты «АльфаСтрахования», которые выяснили, какие автомобили после ДТП чаще всего не подлежат ремонту.

Так, оказалось, что после ДТП бесполезно восстанавливать Volkswagen Polo, а он и возглавил рейтинг.

Выяснилось, что 4% из попавших в аварию Volkswagen Polo экономически нецелесообразно восстанавливать. С показателем 3,8% на второй строчке расположился Hyundai Solaris, третье место оказалось за Renault Logan – 3,46%.

Также в списке значатся Kia Rio (4,3%), Skoda Rapid (3,09%), ВАЗ-2109 и LADA Granta (2,84%), а также Volkswagen Tiguan (2,35%), Renault Duster (2,22%), LADA Largus (2,1%) и Mitsubishi Outlander.