Пленка для фар – база или необходимость?

Пленка для фар – «стратегическое» покрытие, которое защищает от царапин и сколов. При этом гарантирует хорошее освещение и продлевает срок службы осветительных транспортных комплексов. Наличие наклейки способно предотвратить любое негативное воздействие внешней среды.

Что происходит со светотехникой на дороге: зачем нужна пленка для фар автомобиля

В процессе эксплуатации транспорта на поверхности осветительных приборов появляется не только грязь, но и небольшие царапины. В дальнейшем они могут превратиться в полноценные «паутинки» из трещин, которые образуют крупные и глубокие сколы. В результате, есть вероятность поломки, наступления аварийной ситуации на дороге. Также транспорт не сможет пройти техосмотр, если оптика не будет соответствовать техрегламенту.

Преимущества и недостатки оклейки оптики

Представленный метод защиты фар – один из самых популярных. Почему стоит пленку для фар купить в Минске:

Эффективная защита от камней и других внешних повреждений, которые чаще всего встречаются во время езды на трассе.

Предупреждение возникновения глубоких царапин и сколов.

Визуальное обновление деталей, если речь идет об устаревшей оптике.

Продление срока службы.

Отсутствие необходимости постоянной полировки световых элементов.

Маскировка незначительных недостатков и повреждений на поверхности фары.

Отсутствие необходимости постоянной обработки защитным лаком.

В случае повреждения корпуса пленка способна удержать осколки, сохранив целостность лампочек. При необходимости вы всегда можете снять или заменить представленный элемент.

Помимо преимуществ также следует выделить и ряд недостатков, с которыми можно столкнуться в процессе использования.

При неправильном подборе и нанесении пленки можно столкнуться с ухудшением яркости света. Поэтому доверяйте процесс профессионалам своего дела, которые гарантируют правильную и точную фиксацию.

При выборе дешевых материалов будьте готовы к тому, что устранить все бесследно – не получится. На поверхности оптики обязательно останутся следы.

Стандартные недорогие комплексы способны прослужить не так долго. Если для вас долговечность в приоритете, то лучше качественную пленку для фар купить. Она сохранит свою целостность и функциональные характеристики.

Отдавайте предпочтение продукции известных брендов и специалистам, у которых большой опыт работы с товаром такого формата.

Разновидности защитных пленок

Если вам нужна пленка для фар автомобиля, купить ее можно в 2 исполнениях:

Полиуретановая. Применяется для бронирования оптики. Полиуретановое основание надежно защищает стекло и пластик даже от массивных камней, которые вылетают из-под колес во время езды по трассе. Характеристики материала: уплотненное и прочное основание, высокая эластичность, легкость и удобство нанесения, продолжительный срок службы. Перепады температуры никак не влияют на функциональные особенности покрытия. Средний эксплуатационный срок – 7 лет и больше. Виниловая.Одна из самых популярных, за счет сочетания комфортной цены и функциональных характеристик. Основание – тонкое и прозрачное, поэтому не искажает световой поток. Пленка с легкостью ложится даже на неровную ребристую поверхность. Она надежно защищает от механических повреждений, но при этом срок службы – чуть больше 1 года. Виниловая пленка не выдерживает сильных заморозков и может трескаться.

Как понять, когда нужно бронирование?

Защита оптики – не первостепенное, на что обращают внимание водители. Но лучше изначально уделить этому вопросу достаточно внимания. Качество дорог, несмотря на хорошее их состояние, иногда оставляет желать лучшего. К тому же, летящий гравий или мусор из-под колес транспорта впереди, способен оставить неприятные «подарки» на оптике. Повреждение светотехники способно привести к возникновению аварийной ситуации. Вместе с этим на работу оборудования также влияет и неправильная мойка. Отсутствие качественной промывки запускает процесс накопления грязи и повреждения основания фары.

Оклейка пленкой дает возможность полностью исключить воздействие представленных негативных факторов. Чтобы пленка прослужила как можно дольше, нанесение лучше доверить профессионалам. Они смогут нанести ее так, чтобы прилегание было максимально герметичным и прочным, без воздушных пузырей; с полным охватом всей области. Если вы обладаете навыками, то можете сделать это и самостоятельно.

При выборе и покупке старайтесь не экономить на материале, так как это гарантия целостности и долгой службы светотехники.