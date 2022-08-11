Виды и стоимость кузовного ремонта

Как бы аккуратно ни водил свою машину автовладелец, он не застрахован полностью от проблем с кузовом. Появление сколов, царапин и иных повреждений неизбежно происходит даже при крайне бережном обращении с транспортным средством, без всяких ДТП.

Главные разновидности кузовного ремонта

Помимо порчи внешнего вида автомобиля любые повреждения на его кузове скоро становятся очагами коррозионных процессов. Ввиду данного обстоятельства не стоит откладывать на долгий срок кузовной ремонт в Ульяновске, иначе есть риск столкнуться с весьма серьезными проблемами. По степени сложности ремонт кузова классифицируется на:

высшей сложности;

средней сложности;

мелкий.

Исправить мелкие повреждения своими силами способен любой автомобилист. Важно только сделать это до появления ржавчины, иначе она быстро распространится по кузову. Даже небольшое промедление заметно затрудняет ремонтные работы, и обойтись без помощи специалистов автомастерской уже не получится. Осуществить кузовной ремонт средней и высшей сложности способны лишь опытные профессионалы, располагающие специальным оборудованием и накопившие обширный практический опыт.

Ценообразование

Стоимость кузовного ремонта варьируется в довольно широких границах. Она определяется большим количеством факторов. В некоторых автосервисах итоговая стоимость обслуживания устанавливается в каждой отдельной ситуации индивидуально, даже если используется стандартный подход к калькуляции. К примеру, за кузовной ремонт новой машины обычно приходится платить существенно меньше, чем за ремонт кузова старого автомобиля, так как во втором случае он изрядно подпорчен коррозией. На стоимость ремонтных работ значительное влияние оказывают марка и престижность автомашины, сезон и особенности дефектов кузова. Их проведение требует предельной ответственности, ведь от качества ремонта во многом зависит безопасность водителя и пассажиров. В каждой крупной автомастерской есть специальные приборы, с помощью которых можно проконтролировать важнейшие параметры и оперативно выявить даже очень мелкие повреждения.

На качество ремонта кузова сильно влияет правильный подбор автодеталей. Обладателям новых, престижных и дорогостоящих машин следует приобретать оригинальные кузовные запасные части. Если же транспортное средство имеет почтенный возраст, то допустимо использование высококачественных копий.