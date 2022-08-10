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Дилерских центров автомарок из Китая в РФ стало в 1,5 раза больше российских

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В то время как дилерская сеть некоторых автобрендов из Европы и США сокращается, китайские компании продолжают наращивать свое присутствие в РФ.

По состоянию на середину июля в России насчитали 812 дилерских центров по обслуживанию и продаже машин китайских марок, что оказалось в 1,5 раза больше, чем дилеров российских марок.

Последних в стране числится 541. Самая крупная дилерская сеть у LADA – 307 автосалонов, у ГАЗа и УАЗа сеть насчитывает 119 и 113 центров, а у Aurus пока только два дилера.

Среди китайских марок по показателю лидирует Chery – 149 салонов, а следом оказались Haval и Geely с показателями 119 и 104 автосалонов.

Менее 100 дилерских центров у Changan и FAW – по 86, а также EXEED – 63. У других китайских брендов дилерская сеть представлена менее 50 автосалонами.

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