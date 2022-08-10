Нива Легенд — нестареющая классика

В мировом автомобилестроении найдется немного примеров, когда выпуск одной и той же модели продолжается больше сорока лет. Поэтому Lada Niva Legend, считающаяся среди автомобилистов легендарной машиной, вполне оправдывает свое название.

Основные особенности Lada Niva Legend

Технические характеристики Нива Легенд за неполные полвека ее существования не претерпели значительных изменений, а с управлением без труда разберутся водители преклонных лет. Автомобиль оборудован мотором объемом 1,7 л и мощностью 80 л. с., который оснащен гидрокомпенсаторами привода клапанов и распределенным впрыском, однако нуждается в частой замене приводной цепи. На его ресурс большое влияние оказывают режимы эксплуатации, однако еще сильнее ресурс мотора зависит от качества сборки, смазки и запасных частей. Продержаться 200 тыс. км двигателю удается крайне редко, зато отремонтировать его можно в любой глуши за символическую плату.

Стандартная комплектация Niva Legend имеет весь необходимый внедорожный арсенал, в том числе постоянный привод на четыре колеса, защиту картера, гидроусилитель руля, демультипликатор с блокировкой межосевого дифференциала, ABS и бортовой компьютер. В более дорогих комплектациях появляются электрические приводы и обогрев зеркал, задние подголовники, подогрев передних кресел, двенадцативольтовая электророзетка в багажнике и другие удобства

Преимущества и недостатки модели

Изначально успех Lada Niva Legend был обусловлен сочетанием комфортности легкового авто с проходимостью внедорожника. Однако в настоящее время автолюбителей привлекают совсем другие достоинства этой машины:

испытанная временем агрегатная база;

доступность запасных частей;

невысокая стоимость авто;

возможность самостоятельно проводить ремонт и техническое обслуживание.

Основной недостаток модели – слабоватый по теперешним меркам двигатель. Коробка переключения передач нуждается в ремонте после каждых 25 тыс. км пробега. Кроме того, эргономика Lada Niva Legend оставляет желать лучшего – высоким людям сидеть в салоне неудобно, рычаг КПП находится далеко, а руль не регулируется ни в одном направлении. Причем исправить эти недостатки нельзя – остается только мириться с ними.

Поскольку Niva Legend является одной из самых дешевых машин, представленных на рынке, ее преимущественно покупают небогатые люди, часто ездящие по бездорожью. Помимо них значительную долю покупателей Niva Legend составляют автомобилисты, приобретающие ее в качестве второго или даже третьего авто.