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АВТОВАЗ может возобновить выпуск внедорожника LADA Niva Travel в августе

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АвтоВАЗ уже возобновил производство LADA Granta и Niva Legend, которые получили упрощенные комплектации.

Вслед за этими автомобилями скоро на конвейере окажется и LADA Niva Travel. Ранее в самой компании сообщали о намерении возобновить сборку, а недавно в сети сообщили, что это случится уже в августе.

В сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети ВКонтакте написали, что сборка будет возобновлена уже 18 августа. При этом ранее была информация, что производство начнут не ранее сентября из-за проблем с поставками некоторых комплектующих.

Более того, источник сообщил, что АвтоВАЗ начнет продавать Niva Travel в обычных комплектациях, а не в упрощенных. То есть во внедорожнике останутся подушки безопасности, система ABS и будет установлена Эра Глонасс.

В техническом плане автомобиля изменений также не ожидается.

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