АвтоВАЗ начал поставлять запчасти автодилерам RENAULT

Ранее было известно, что обслуживанием автомобилей Renault после ее ухода, займется АвтоВАЗ.

Недавно выяснилось, что российский автогигант начал поставлять автозапчасти дилерским центрам Renault.

Журналисты «Известий» выяснили, что поставкой занялась «Лада-Имидж», причем пока она работает только 4 дилерами. В дальнейшем число дилеров будет увеличиваться.

Впрочем, временно поставляются не все запчасти в связи с дефицитом, причем в первую очередь это касается топливных и масляных фильтров.

Добавлено, что дилерам Renault в России предлагают самостоятельно решить, как они продолжат работать в стране, пишут «Автовести».