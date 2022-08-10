Главная » Новости

АвтоВАЗ начал поставлять запчасти автодилерам RENAULT

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Ранее было известно, что обслуживанием автомобилей Renault после ее ухода, займется АвтоВАЗ.

Недавно выяснилось, что российский автогигант начал поставлять автозапчасти дилерским центрам Renault.

Журналисты «Известий» выяснили, что поставкой занялась «Лада-Имидж», причем пока она работает только 4 дилерами. В дальнейшем число дилеров будет увеличиваться.

Впрочем, временно поставляются не все запчасти в связи с дефицитом, причем в первую очередь это касается топливных и масляных фильтров.

Добавлено, что дилерам Renault в России предлагают самостоятельно решить, как они продолжат работать в стране, пишут «Автовести».

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО