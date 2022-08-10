Great Wall начал сертификацию внедорожников Tank в России с модели Tank 500

Great Wall Motors в России приступила к сертификации своего внедорожника Tank 500, эта модель позиционируется конкурентом Toyota Land Cruiser 200.

Как удалось узнать порталу «Китайские автомобили» от собственных источников, пока начали оформлять ОТТС и проводить испытания только одной модели бренда Tank.

Ожидается, что в дальнейшем на российском рынке еще появится Tank 300.

Tank 500 по своим размерам немного меньше чем Toyota Land Cruiser 200, при этом колесная база у них одинаковая. В движение китайский внедорожник приводится турбированым V6 объёмом три литра. Его мощность составляет 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

ДВС работает в паре с 9-ступенчатой преселективной трансмиссией с системой полного привода.

На китайском рынке Tank 500 стоит от 335 до 395 тыс. юаней, что в перечете составляет 3 млн – 3,5 млн рублей.