Запчасти Yutong для ремонта узлов и агрегатов автобусов

YUTONG – известная азиатская компания, которая производит автобусы для различных нужд: туристических поездок, перемещения между городами и других целей. Под этим брендом выпускается не перечисленный транспорт, но и комплектующие к нему. Большой каталог запчастей YUTONG представлен на странице https://www.prostoospb.ru/d_catalog3/yutong/. Интернет-магазин PROSTOO предлагает запчасти для автобусов Yutong, King long, Golden Dragon, Higer, Zhong Tong. Все комплектующие для ремонта автобусов китайского производства поступают напрямую с заводов КНР.

Интернет-магазин является надежным поставщиком запчастей (доступны как оригинальные, так и неоригинальные комплектующие). Дата регистрации товарного знака – 24.11.2017 года.

Почему желательно использовать фирменные детали Yutong для автобусов производства этой компании

Китайский производитель допускает использование запчастей от других производителей для ремонта своих автобусов. Если комплектующие качественные, то проблем с дальнейшей эксплуатацией транспорта не возникнет. Но чтобы гарантировано хорошо отремонтировать автобус, лучше использовать оригинальные комплектующие. Кроме этого, такой выбор поможет избежать путаницы при подборе деталей к рабочим элементам производства идентичной фирмы. Еще один плюс – отпадают вопросы, связанные с такими нюансами, как форма крепления, подходящие для использования болты и т. д.

Запчасти для разных узлов и агрегатов

Для каждого узла и агрегата автобуса можно подобрать необходимую деталь. Если необходим ремонт системы охлаждения, обычно используются такие из них, как шкив, патрубки, приводные детали, муфты и т. д.

К категории востребованных кузовных элементов относятся: бампер, колесные арки, отсеки, наладки люков, замки для дверей, панели для боковых частей.

Для устранения неисправностей в коробке передач используются следующие виды комплектующих Yutong: подшипники, тросы с наконечниками, сальники, датчики, тяги. Среди популярных кузовных принадлежностей необходимо выделить такие, как щетки, очищающее лобовое стекло, ручки, пневмоупоры для люков.

Если нужно заменить фильтр, то выбирать необходимо среди газовых, воздушных, топливных или масляных моделей. Ремонтные работы, касающиеся рулевого управления, можно выполнить с использованием рулевых валов, тяг, редуктора, насосов.