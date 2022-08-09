Работа ряда зарубежных автокомпаний в России приостановлена, что дает возможность развивать свою деятельность в России производителям из Китая или Ирана.

Ранее в стране присутствовала компания из Ирана Iran Khodro, предлагавшая модели Samand. Компания на протяжении нескольких лет заявляла о планах вернуться на рынок РФ, но этого так и не произошло.

При этом Иран предложил России недорогие автомашины, о чем сообщила «Российская газета». Более того, сообщается, в России намерены начать сборку машин под возрожденными брендами «Москвич», «Волга» и «Победа». По словам главы российского центра «Иранцы за рубежом» уже даже имеются договоренности на сборку таких машин.

Сам Иран не боится санкций, так как сам находится под ними. Там есть много автопроизводителей, но стоит отметить именно Iran Khodro, которая выпускает недорогие машины, причем не только собственной разработки, но и модели марок Haima и Dongfeng, а также Peugeot.

Журналисты предполагают, что одной из моделей, производимых иранской компанией, которая может появится в нашей стране, является седан Tara.

Последний является перелицованной версией Peugeot 301. Под брендом «Москвич» могут организовать сборку KMC J7 от компании Kerman Motor из Ирана, который является перелицованным JAC Sehol A5 Plus.

Между тем JAC, как известно, является партнером КАМАЗа. Предполагается, что схема пересборки через Иран нужна китайцам только для обхода санкций.