В России отправят на ремонт 105 тысяч автомобилей Kia Rio

Из-за подушек безопасности корейская компания отзывает 105 405 автомобилей.

Росстандарт утвердил отзывную кампанию, под которую попадает более 100 тыс. автомобилей Rio, выпущенных с 2013 по 2018 годы, а также модели Soul и Cerato.

В общей сложности в дилерские центры для внепланового обслуживания попадет 105 405 автомобилей от компании Kia.

Как написали в Росстандарте:

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена».

Узнать попадает ли автомобиль под отзывную кампанию можно на сайте Росстандарт, для этого потребуется ввести VIN-номер. Также представительство марки будет оповещать автовладельцев по электронной почте.