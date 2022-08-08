Российский бренд Evolute получил ОТТС на первую модель — кроссовер Evolute i-Joy

В Липецке первым на конвейерную линию станет седан i-PRO, в сентябре ожидается старт сборки компактного кроссовера i-JOY.

Молодой российский автобренд Evolute получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер i-JOY. Благодаря оформленному документу стала известна мощность силовой установки компактного кроссовера.

Evolute i-JOY в России будет предлагаться только со 176-сильным электрическим мотором и тяговым блоком аккумуляторов на 53 кВт·ч, который обеспечит запах хода до 405 км.

Электрокар можно будет заряжать от обычной зарядки и быстрой, в случае использования последней с 30% до 80% аккумулятор можно будет зарядить всего за полчаса.