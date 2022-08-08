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Цены на автомашины в России начали снижаться

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Автомобильные эксперты прогнозировали реальное снижение цен на новые и подержанные автомобили.
Специалисты сервиса «СберАвто» рассказали о снижение цен на автомобили.

По собственным данным аналитического отдела, летом 2022 года средняя цена на новые авто снизилась до 2,3 млн рублей, а на поддержанные до 1,1 млн рублей.

Еще в конце весны эти показатели составляли 2,43 и 1,15 млн рублей соответственно.

Специалисты сейчас советуют выбирать автомобили не только в собственном регионе, но также и других. Так увеличивается шанс на покупку нужной модели.

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