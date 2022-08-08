Новое самозаживляющееся покрытие автомобиля избавится от царапин за 30 минут

Специалисты в Южной Корее разработали материал для автомобилей, способный восстанавливаться после царапин.

О новом материале для машин рассказали в New Atlas, где сообщают, что материал представляет собой прозрачное покрытие на основе акрилполиола.

Если на машинах с таким покрытием по разным причинам возникнет царапина, то для ее ликвидации достаточно создать химическую реакцию, которая возникнет под воздействием инфракрасных лучей.

Более того, новое самозаживляющееся покрытие автомобиля избавится от царапин всего за 30 минут.

Создатели материала говорят, что его можно использовать не только в автомобильной промышленности, но и в других областях, например, в смартфонах или ноутбуках.