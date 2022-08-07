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Раскрыты основные характеристики российского электроседана Evolute i-Pro

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«Моторинвест» в России организует производство электрокаров под маркой Evolute,  и недавно компания раскрыла информацию про свой первый автомобиль.
Первенцем молодого автомобильного бренда станет седан Evolute i-Pro, который является российской версией китайского Dongfeng Aeolus E70. Производство этого электрокара начнется в сентябре, а до конца года на конвейерной линии появится еще пару моделей.

В модельном ряду Evolute будет седан, минивэн и три кроссовера разных классов. Пока информацию предоставили только на седан i-Pro. «Четырехдверка» в движение будет приводиться 163-сильным мотором с максимальным крутящим моментом 230 Нм.

Питание силового агрегата будет осуществляться от батареи на 53 кВт-ч. Она обеспечит до 420 км пробега. Максимальная скорость седана на электрической тяге будет 150 км/ч, разгон до первой «сотни» займет 9,5 сек.

Раскрыты основные характеристики российского электроседана Evolute i-Pro

Evolute Evolute i-Pro
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