Раскрыты основные характеристики российского электроседана Evolute i-Pro

«Моторинвест» в России организует производство электрокаров под маркой Evolute, и недавно компания раскрыла информацию про свой первый автомобиль.

Первенцем молодого автомобильного бренда станет седан Evolute i-Pro, который является российской версией китайского Dongfeng Aeolus E70. Производство этого электрокара начнется в сентябре, а до конца года на конвейерной линии появится еще пару моделей.

В модельном ряду Evolute будет седан, минивэн и три кроссовера разных классов. Пока информацию предоставили только на седан i-Pro. «Четырехдверка» в движение будет приводиться 163-сильным мотором с максимальным крутящим моментом 230 Нм.

Питание силового агрегата будет осуществляться от батареи на 53 кВт-ч. Она обеспечит до 420 км пробега. Максимальная скорость седана на электрической тяге будет 150 км/ч, разгон до первой «сотни» займет 9,5 сек.