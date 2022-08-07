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«Русский Хаммер» с мощным мотором показали на первых фотографиях

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В сети опубликовали фото предсерийного внедорожника «Стрела», который разработали Военно-Промышленная Компания (ВПК) и МГТУ имени Баумана.
Пока «Стрела» находится в статусе предсерийного прототипа, но разработчики рассматривают возможность в следующем году начать его серийное производство. Рамный внедорожник создан на базе «Газели». Его длина больше 5 метров, а ширина 2,35 метра.

В движение модель приводится дизельным 2,8-литровым мотором мощностью 157 л.с., работает силовой агрегат с 6-ступенчатой механической коробкой.

«Русский Хаммер» с мощным мотором показали на первых фотографиях «Русский Хаммер» с мощным мотором показали на первых фотографиях

Стрела
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