«Русский Хаммер» с мощным мотором показали на первых фотографиях

В сети опубликовали фото предсерийного внедорожника «Стрела», который разработали Военно-Промышленная Компания (ВПК) и МГТУ имени Баумана.

Пока «Стрела» находится в статусе предсерийного прототипа, но разработчики рассматривают возможность в следующем году начать его серийное производство. Рамный внедорожник создан на базе «Газели». Его длина больше 5 метров, а ширина 2,35 метра.

В движение модель приводится дизельным 2,8-литровым мотором мощностью 157 л.с., работает силовой агрегат с 6-ступенчатой механической коробкой.