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Внедорожник Mahindra Scorpio-N вызвал ажиотажный спрос в Индии

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Эта модель позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser Prado.

В Индии стартовал прием заказов на внедорожник Mahindra Scorpio-N, который уже отличился, ведь всего за одну минуту компания приняла 24 тысяч заявок.

Таким образом, Mahindra Scorpio-N продемонстрировала рекордные показатели за всю историю в Индии. Более того, через полчаса после открытия приема заказов показатель достиг 100 тыс. заявок.

В самой компании Mahindra на такой спрос явно не рассчитывали, так как до конца года планировалось выпустить около 20 тыс. машин, а в результате придется увеличивать объемы производства.

Mahindra Mahindra Scorpio-N
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