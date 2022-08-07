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В РФ самыми популярными автобрендами лета 2022 года стали Kia, Hyundai, Lada

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Специалисты «СберАвто» рассказали о предпочтениях россиян при покупке автомобилей за первые два месяца лета.

Результаты исследования оказались в распоряжении «РИА Новости». Выяснилось, что в РФ самыми популярными автобрендами лета 2022 года стали Kia, Hyundai, Lada и Volkswagen.

Лидируют автомобили Kia доля которых в общих продажах сервиса составила 12%. На второй строчке располагается Hyundai – 10%, третье место у LADA – 8%, и замыкает список Volkswagen с долей 6%.

Что касается самых продаваемых моделей авто, то ими стали KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta.

Стоит отметить, что в отчетный период в сервисе было совершено 94% сделок с подержанными машинами, и только 6% пришлось на новые авто.

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