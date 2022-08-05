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Hyundai Creta стала самым покупаемым кроссовером на рынке РФ в июле 2022 года

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Аналитики рассказали о самых продаваемых кроссоверах за прошлый месяц.

В целом в рейтинге оказалось много китайских моделей, при этом лидером остается Hyundai Creta, который в результате утратит свои позиции, так как запасы машин скоро иссякнут.

В июле Hyundai Creta разошелся тиражом в количестве 1 306 экземпляров. Haval Jolion стал вторым с показателем 1050 экземпляров. В тройке лидеров еще один китайский кроссовер — Geely Coolray — 995 единиц.

Только на четвертом месте находится семейство Lada Niva. Продажи внедорожников составили 980 штук.

Еще в ТОП-10 самых востребованных кроссоверов вошли: Kia Sportage (688 ед.), Kia Seltos (607 ед.), УАЗ «Патриот» (572 ед.), Renault Duster (517 ед.), Geely Atlas Pro (499 ед.) и Geely Tugella (404 ед.).

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