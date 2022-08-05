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Праворульные автомобили резко подорожают на рынке РФ в 2022 году

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К такому выводу приходят автомобильные эксперты, которые мониторят ситуацию на рынке.

В частности, эксперты «Автокод» выяснили, что в июне этого года проверок по праворульным автомобилям стало больше на 10%. Статистика также показывает рост продаж машин с правым рулем.

Например, только в Москве и области их популярность выросла на 18 и 15% соответственно. В Санкт-Петербурге «праворульки» стали покупать на 24% чаще. Логично предположить, что спрос спровоцирует и рост цен.

По мнению специалистов, в этом году на рынке РФ праворульные автомобили резко подорожают. По предварительным прогнозам, цены увеличатся на 5-10%.

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