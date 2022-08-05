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Доля китайских автомобилей увеличилась до 24,3% в июле 2022 года

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Аналитики в России фиксируют рост доли китайских автопроизводителей на российском рынке.

В июле показатель уже составил 24,3%, что стало рекордным результатом для китайских автомобилей в стране, заметили в агентстве «Автостат».

Самыми продаваемыми автомобилями по итогам июля стали Chery (2577 ед.), Geely (2323 ед.), Haval (2155 ед.) и EXEED (1012 ед.).

В общих продажах китайские автомобили оказались на втором месте после отечественных марок, у которых доля составляет 30,9%.

Третий результат о корейских машин – 21,1% доли.

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