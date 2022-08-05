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Производство LADA Vesta из Ижевска перенесут на завод в Тольятти

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Весту начнут выпускать на линии, где ранее собирали LADA XRay, Largus, Renault Logan и Sandero.

АвтоВАЗ сообщил о намерении перенести производство LADA Vesta на завод в Тольятти. Ранее эта модель выпускалась на предприятии в Ижевске. Организовать сборку LADA Vesta намерены на линии ВО.

Как рассказали в компании, перенос связан с требованиями акционеров, а также причиной назвали «прогноз развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году».

Судя по последнему, ожидается существенный рост популярности модели, спрос на которую обеспечить площадка в Ижевске не сможет.

Что касается завода в Ижевске, то он продолжит работать, в том числе выпуская кузовные детали и различные компоненты для сборки LADA Vesta. Кроме этого, в планах на этом предприятии запустить производство электрической версии LADA Largus.

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