Кому подходит BMW X1?

На рынке кроссоверов представлено множество современных моделей, выпускаемых в Южной Корее, Японии, Германии и других странах. Среди них многие покупатели отдают предпочтение автомобилю BMW Х1. На это есть целый ряд причин, хотя надо иметь в виду, что эта машина подходит далеко не всем.

Основные особенности BMW X1

Первое поколение BMW X1, выпускавшееся в 2009-2015 гг., было создано на основе универсала BMW третьей серии. Его отличия от «тройки» заключались в высокой проходимости, наличии электрогидравлического усилителя рулевого колеса и конструкции шасси. Таким образом, тем, кто хочет купить BMW X1 в Москве, надо иметь ввиду, что первое поколение этого кроссовера доступно только на вторичном рынке.

Второе поколение BMW X1 начало выпускаться в 2015 году и продолжает выпускаться в настоящее время. Автомобиль претерпел существенные внешние и внутренние изменения. Вместо предыдущей платформы BMW третьей серии инженеры воспользовались вторым поколением Active Tourer. В результате машина стала немного короче и выше. Если первое поколение BMW X1 было больше похоже на приподнятый универсал, а не на компактный кроссовер, то второе поколение вполне соответствует классу CUV.

Плюсы и минусы BMW X1

У BMW X1 есть как достоинства, так и недостатки. Чтобы понять, насколько эта модель соответствует потребностям и ожиданиям покупателя, ему надо учитывать все нюансы. В число важнейших преимуществ BMW X1 входят:

высокая проходимость, отличная управляемость;

широкое многообразие силовых агрегатов, позволяющее выбрать самый подходящий вариант для своего стиля вождения;

значительное число дополнительных опций даже в базовой версии;

высокое качество материалов, использованных для изготовления кузова и внутренней отделки.

К недостаткам BMW X1 относятся:

недостаточное место на задних сиденьях для высоких пассажиров (проблема характерна для первого поколения, во втором поколении она решена);

плохая звукоизоляция (особенно для машин первого поколения);

дизельные двигатели потребляют топлива на 10-15% больше по сравнению с количеством, заявленным в паспорте.

Диапазон цен на вторичном рынке кроссоверов BMW X1 позволяет выбрать подходящий вариант автомобилистам с самыми разными финансовыми возможностями. Но при этом надо учитывать, что стоимость нового авто в хорошей комплектации с мотором 18d составляет около 40 тыс. евро.