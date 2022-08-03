Автодилеры перечислили автомашины, которые можно купить за 2 млн рублей в РФ в 2022 году

Опрошенные в России дилеры рассказали, что в целом при желании можно приобрести неплохие модели авто в бюджете 2 млн рублей.

Выяснить, какие автомобили продаются в России в ценовой категории 2 млн рублей, решили журналисты «Газеты.Ru». Отмечается, что в целом средний ценник недорого автомобиля в стране за последние месяцы существенно увеличился и достиг 2 млн рублей.

В такой категории можно выбрать автомобили из сегмента компактных кроссоверов и неплохие комплектации седанов B+. Так, у дилеров можно найти Renault Kaptur за 2 млн рублей или дизельную версию Duster.

В этой ценовой категории еще есть предложения по продаже Suzuki Vitara 2021 года выпуска за 1 993 000 рублей, тогда как модель 2022 года выпуска обойдется на 80 тыс. рублей дороже.

Кроме этого, в автосалонах предлагаются Hyundai Creta, Kia Seltos, УАЗ Патриот, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Nissan Terrano и Kia Soul, которые также укладываются в бюджет 2 млн рублей. Впрочем, тут важно отметить, что речь идет об отдельных комплектациях моделей.

К тому же в зависимости от дилера можно получить дополнительную скидку, либо даже подарки, включая зимний комплект шин. Альтернативой ушедшим маркам назвали кроссовер Chery Tiggo 4, а вот если рассматривать покупку Geely и Haval, то в 2 млн рублей уложится не получится.

Отдельные автосалоны могут предлагать со скидками Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray, благодаря чему их можно купить за 2 млн рублей.