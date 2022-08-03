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Автоэксперт Беспалов спрогнозировал снижение цен на новые автомашины в РФ на 50% в 2022 году

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Высокий курс рубля, а также санкции заставили автопроизводителей поднять цены на новые автомобили.
Но ситуация на рынке сейчас изменилась, новые машины не спешат покупать из-за высоких цен, а также дорогих кредитов.

По мнению автоэксперта и аналитика Владимира Беспалова, в дальнейшем цены на легковые авто начнут снижаться, причем прогнозируется что в 2022 году автомобили станут на 50% дешевле, пишет AutoNews.

Беспалов отметил, что уже наблюдается снижение цен и это проихсодит по нескольким причинам: укрепление рубля на бирже, возобновление производства Lada и появление новых авто на рынке, которые поступили по более доступной цене.

Владимир Беспалов изданию AutoNews сказал:

«Сейчас появилось намного больше определенности, нежели в марте, когда никто не мог предсказать, как будет развиваться ситуация на валютном рынке. Многие дилеры перестали «придерживать» машины из-за неопределенности и начали выставлять их на продажу».

Было также сказано, что если валютный рынок не будет подкидывать сюрпризы, а также наладится параллельный импорт, то цены на машины продолжат падать. Корректировка ценника может составит до 50%.

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