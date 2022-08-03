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На заводе «ЛАДА Ижевск» могут запустить в производство новый автомобиль

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Насколько новым окажется новый автомобиль, покажет время.

На предприятии «ЛАДА Ижевск», напомним, собирали Lada Vesta. Сейчас ее выпуск остановлен в связи с отсутствием необходимых для производства комплектующих.

Возобновится ли производство модели, достоверно не известно. Между тем «АвтоВАЗ» в перспективе рассматривает возможность производства на заводе новой модели.

Помимо этого, на производственной площадке намерены развивать штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов. Это необходимо в рамках плана по поддержке сотрудников в Ижевске.

«Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке «Лада-Ижевск» проекта по выпуску нового автомобиля… Создание «Индустриального парка Лада-Ижевск», с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

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