Седан и кроссовер станут первыми моделями в классе BMW Neue Klasse

Немецкая компания через три года представит первые автомобили из нового класса.

Как рассказали в компании, BMW Neue Klasse это будет нечто нового семейства авто, созданных на новой платформе, которые будут комплектоваться электрическими и водородными установками.

По словам представителя компании BMW AG Оливера Ципше, первые модели семейства выйдут в 2025 году и ими станут седан и кроссовер.

Первый будет иметь компактные размеры типа нынешней 3-серии, а кроссовер будет относится к спортивным моделям.

В новом классе автомобили будут только с электрическими или водородными установками, а еще в ним будет массово использоваться вторичное сырье и они будут иметь глубокую цифровизацию.