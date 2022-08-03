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Седан и кроссовер станут первыми моделями в классе BMW Neue Klasse

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Немецкая компания через три года представит первые автомобили из нового класса.

Как рассказали в компании, BMW Neue Klasse это будет нечто нового семейства авто, созданных на новой платформе, которые будут комплектоваться электрическими и водородными установками.

По словам представителя компании BMW AG Оливера Ципше, первые модели семейства выйдут в 2025 году и ими станут седан и кроссовер.

Первый будет иметь компактные размеры типа нынешней 3-серии, а кроссовер будет относится к спортивным моделям.

В новом классе автомобили будут только с электрическими или водородными установками, а еще в ним будет массово использоваться вторичное сырье и они будут иметь глубокую цифровизацию.

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