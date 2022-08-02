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Автоэксперты HotCars перечислили ТОП-5 самых худших автомобилей СССР

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Автомобильные эксперты решили опубликовать рейтинг худших по их мнению автомобилей времен СССР.

При составлении ТОПа, канадские журналисты определили критерии, которым не соответствуют представленный в рейтинге модели. Речь идет о комфорте, безопасности и управлении.

В результате на первой строчке антирейтинга расположился ВАЗ-1111 «Ока».

Следом за ним худшим автомобилем СССР по версии канадского издания HotCars стал автомобиль-мотоколяска ЗМС С-1Л. Третье место досталось ЛуАЗ-969, а за ним оказались ЛуАЗ-969. ЗАЗ-965 «Запорожец» и ЗАЗ-1102 «Таврия».

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