Армированные тормозные шланги на заказ

Каждому автолюбителю хорошо известно, что одна из самых распространенных причин ухудшения работы тормозов – износ гидравлических шлангов. Под действием постоянной нагрузки они постепенно растягиваются и не обеспечивают необходимого давления в тормозной системе. Не допустить повторения такой ситуации удается путем их замены на специальные армированные тормозные шланги.

Особенности предлагаемых нами изделий

Стандартные тормозные шланги для современных автомобилей и мотоциклов изготавливаются в виде недорогих гибких трубок с двойным покрытием из особого вида текстиля. Они имеют один существенный недостаток, заключающийся в следующем: при резком торможении такие шланги расширяются, что приводит к нежелательному снижению давления на тормозные поршни.

Решить эту проблему можно очень просто, если вместо матерчатых изделий использовать их армированные аналоги. Основное отличие таких трубок от обычных заключается в том, что они имеют дополнительную металлическую оплетку, называемую кордом. За счет ее применения нежелательное расширение шланга уменьшается до минимума. А использование специальных наконечников из нержавейки делает эти изделия практически вечными.

Плюсы тормозных шлангов, предлагаемых ООО «Гидростроймаш»

Помимо снижения коэффициента расширения кордовой оплетки предлагаемые нами армированные шланги отличаются следующими достоинствами:

Выбор цветовых оттенков защитной оболочки (13 вариантов расцветки).

Устойчивость к коррозийному разрушению.

Высокий показатель износостойкости.

Повышенное рабочее давление, достигающее 300 Бар.

Широкий диапазон температур (от -70 до +270 градусов).

Длительные сроки эксплуатации (от 4 до 7 лет).

Сравнительно низкие цены.

Дополнительная информация: ко всему перечисленному следует добавить устойчивость армированных шлангов к резким перепадам температуры.

Отметим также, что при обращении в нашу компанию возможно изготовление шлангов в металлической оплетке различной длины по предварительному заказу. К плюсам предлагаемых нами изделий относят возможность демонтажа и замены без разборки других элементов тормозной системы. А установить новый шланг для авто сможет даже непрофессионал, затратив на эту операцию минимум времени.

Приобрести нужное изделие вы можете на нашем сайте, для чего потребуется оформить заявку на выбранный образец товара. Все вопросы, связанные с процедурой приобретения армированных шлангов и их доставкой потребителю вы сможете решить, связавшись с нашими специалистами по продажам. Сфера нашего обслуживания в России – Москва и Московская область.