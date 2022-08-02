В России марка Renault представлена многообразными современными модификациями. Автомобили Рено — высокоэффективные транспортные средства, отлично адаптированные для использования в условиях РФ, доступные широкому кругу покупателей.

Модели Рено

Те, кто любит безопасность и практичность, в сочетании с маневренностью и скоростью, среди модельного ряда Renault непременно смогут найти идеальный автомобиль. Для желающих купить такое авто официальный дилер Рено предлагает разные варианты, в соответствии с условиями использования, назначением и личными предпочтениями клиентов:

легковые авто – Sandero, Logan, Dokker;

внедорожники – Arkana, Koleos, Duster, Kaptur;

весии Stepway – Sandero Stepway, Logan Stepway, Dokker Stepway,

Для покупателей, желающих приобрести коммерческое транспортное средство, предлагаются стильный Master и Dokker Van, которые помогут решить самые разные транспортные задачи, при этом минимально расходуя бюджет в процессе эксплуатации.

Какую модель Рено купить, можно понять, детально ознакомившись с версиями бренда в автосалоне официального дилера. Всегда возможно прохождение тест-драйва. Воспользовавшись выгодными дилерскими условиями, покупатели могут выбрать по оптимальной цене любой из доступных в отечественном секторе, внедорожник Рено, легковой автомобиль, коммерческое транспортное средство. Все машины представляются в разнообразии цвета и комплектности.

Преимущества приобретения транспорта у дилера

Стоимость авто у дилера всегда очень привлекательная. Покупатель получает новый транспорт со всеми гарантиями от поставщика и изготовителя. Можно пользоваться услугами профессионального сервиса в автотехцентре дилера, который значительно продлит беспроблемное время эксплуатации машины. При желании возможно использовать современные программы персонализации машины.

Специалисты компании всегда готовы проконсультировать клиентов относительно характеристик всех моделей, рассказать об особенностях разной комплектации. Можно протестировать выбранные авто в пробных заездах. Клиентам предоставляются кредит и оплата в рассрочку, а также покупка по программе Trade In. Любую машину можно купить очень быстро. Весь транспорт готов к реализации. Выбрав модель и оформив сделку, покупатель получит в автосалоне превосходный автомобиль.