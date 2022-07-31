Автоводителей в России ждет 7 важных изменений с 1 августа 2022 года

С 1 августа в России будут действовать несколько изменений, которые касаются автомобилистов.

Подборку всех нововведений сделала «Газета.Ru», отметив в первую очередь серьезное удорожание ОСАГО.

С 1 августа автомобилистам придется платить на 26% больше и базовая ставка будет варьироваться от 1 646 до 7 537 рублей в зависимости от ряда факторов.

Еще одним ярким изменением станет появление новых камер на дорогах, в том числе и появление систем видеофикасации на автомобилях ГИБДД.

Системы начнут тестировать в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Еще автомобилисты начнут получать штрафы за проезд с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами без остановки у шлагбаума на трассах с безбарьерными системами взимания платы. Минимальный размер штрафа составит 500 рублей.

Четвертым изменением становится система Эра Глонасс, которая должна быть установлена во всех автомобилях. Ранее временно разрешали использование машин без системы, но теперь систему должны снова устанавливать в обязательном порядке, а уже проданные авто обязаны доукомплектовать в рамках отзывных кампаний.

Также усиливается контроль над такси и их агрегаторами, а еще в России полноценно запускают параллельный импорт, благодаря которому на рынке появятся новинки.