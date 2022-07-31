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Автоконцерн АВТОВАЗ может оценить рестайлинговую LADA Vesta более чем в 1,63 миллиона рублей

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Дилерские центры LADA уже начали получать экземпляры обновленной LADA Vesta, партия которой, как известно, будет ограничена.

В автосалонах появятся автомобили, которые успели выпустить еще до приостановки производства.

Всего начитывается около 800 экземпляров в разных типах кузова, причем в продаже будут доступны только комплектации Comfort+ и Luxe. Недавно стало известно, во сколько оценят автомобиль на рынке.

Если верить источникам, то обновленный седан получит ценник 1 630 000 рублей, тогда как универсал оценят от 1,8 млн рублей. В каждом дилерском центре появится не более трех экземпляров модели.

Источник

Tvoe-avto.com
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